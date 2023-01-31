В Меленках водителя отправили в колонию за повторную пьяную поездку

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту управления автомобилем водителем, находившимся в состоянии опьянения и уже имевшем судимость за такое преступление.

На скамье подсудимых оказался житель Мурома, который уже дважды становился фигурантом уголовного дела за пьяную поездку, но в очередной раз сел за руль и был остановлен экипажем ГИБДД рядом с деревней Елино на грунтовой дороге. Проходить медицинское освидетельствование мужчина отказался.

С учетом всех обстоятельств суд признал муромлянина виновным и отправил в колонию общего режима на 2 года 3 месяца с лишением права управления транспортом на срок 5 лет 10 месяцев.