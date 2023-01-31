Владимирским водителям объяснили новые правила проезда круговых перекрестков

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Соответствующие изменения приняты постановлением Правительства России от 6 октября 2022 года №1769 и касаются ряда изменений в действующих правилах дорожного движения.

Одним из наиболее значимых стали очередные новшества в правилах проезда перекрестков, которые будут действовать на всей территории России, включая Владимирскую область.

Теперь с 1 марта 2023 года, когда поправки вступят в силу, на равнозначном перекрестке с круговым движением дорогу должен будет уступить тот, кто на него въезжает. Если же въезжающий на круг движется по второстепенной дороге, ему также придется уступить. А вот если вы въезжаете на круг по главной, то имеете приоритет.

Простыми словами, на равнозначном перекрестке уступать всегда придется въезжающим, в то время как если на нем установлены знаки приоритета, то придется их придерживаться.