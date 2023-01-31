В промзоне Владимира горит склад

фото предоставлено региональным управлением МЧС

31 января в 9.23 поступило сообщение о пожаре склада в промзоне Владимира, на ул. 16 лет Октября, дом 100.

- По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление на территории цеха по резке полиуретана на площади 525 квадратных метров, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Склад принадлежит известной компании "Владипур", которая занимается химической промышленностью.

На месте работают 3 звена газодымозащитной службы, 10 единиц техники, 31 человек, в том числе подразделение пожарной охраны «Точмаш». Погибших и пострадавших нет.

В 10.36 - ликвидация открытого горения.