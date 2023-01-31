Во Владимирской области 31 января коронавирус подтвержден у 33 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 31 января лабораторно подтверждено 33 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 случаев во Владимире, 5 - в Гусь-Хрустальном, по 4 - в Ковровском и Александровском районах, 3 - в Вязниковском, по 2 - в Муромском, Петушинском, Собинском, Киржачском районах, по 1 в Радужном, Камешковском, Гороховецком районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 179251 случай заболевания (49751 сл. в г. Владимире, 19358 сл. в Муромском, 21181 сл. в Ковровском, 6384 сл. в Петушинском, 8636 сл. в Кольчугинском, 10984 сл. в Александровском, 7241 сл. в Юрьев-Польском, 15969 сл. в Гусь-Хрустальном, 1741 сл. в Судогодском, 3587 сл. в Собинском, 1986 сл. в г. Радужный, 5843 сл. в Киржачском, 4101 сл. в Камешковском, 3307 сл. в Гороховецком, 4572 сл. в Меленковском, 6060 сл. в Вязниковском, 6228 сл. в Суздальском, 2322 сл. в Селивановском).