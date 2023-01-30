Светлана Арашина перешла в Министерство образования из администрации города Коврова

Фото со страницы Светланы Арлашиной в ВК.

В Министерстве образования Владимирской области пополнение - из администрации города Коврова сюда переходит Светлана Арлашина. Правда, пока ее должность в региональном Правительстве не сообщается.

О Светлане Арлашиной известно немного. В администрации города Коврова она занимала должность заместителя главы по социальным вопросам. Местные чиновники высоко оценивали деятельность Арлашиной. В городе Коврове она также занималась сферой образования, а также решала проблемы защиты прав несовершеннолетних.

Напомним, что с 1 января 2023 года администрация Владимирской области стала Правительством 33 региона. Все департаменты стали министерствами. При этом функционально министерства сохранили все свои обязанности.