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НовостиЗдоровье29 января 2023 7:11

Во Владимирской области за сутки подтверждено 34 случая коронавируса

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 29 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие 24 часа на территории региона подтвердилось 34 новых заражения коронавирусной инфекцией.

На первом месте Муромский район с пятью заболевшими, на втором Владимир, а также Ковровский и Гусь-Хрустальный районы, где зарегистрировано по четыре случая.

В Петушинском и Александровском районах подтверждено по три случая заражения, в Кольчугинском, Киржачском и Камешковском районах по два, в Судогодском, Собинском и Селивановском районах, а также в Радужном по одному случаю.

В других муниципалитетах новых заражений не выявлено. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально зарегистрировано 179187 случаев заражения коронавирусом.