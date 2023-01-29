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НовостиПроисшествия29 января 2023 5:50

В Собинском районе ликвидирован пожар в производственном здании

Происшествие случилось вечером 28 января в деревне Колокша
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 17.38 диспетчерам пожарной охраны поступил сигнал о пожаре в производственном помещении, расположенном в деревне Колокша на улице Вишневая, дом 1 «а».

К месту ЧП выехали 26 сотрудников МЧС на восьми пожарных машинах. К моменту их приезда в помещении было много дыма. Три звена газодымозащитников направились внутрь, локализовали пламя, не дав ему разойтись по всему зданию и ликвидировали пожар на площади 29 квадратных метров. Пострадали находившиеся внутри вещи и кровля.

К счастью, никто из людей не пострадал, но во время тушения было эвакуировано шесть человек.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.