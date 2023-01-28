Для борьбы с "наливайками" во Владимире созданы ночные патрули

Фото администрации города Владимира.

В администрации города Владимира под председательством первого вице-мэра Владимира Гарева состоялся сбор городского штаба правопорядка, на котором обсудили работу ночных клубов, круглосуточных «буфетов», всякого рода "баров 24/7", которые часто называют "наливайками".

Мэрию беспокоит, что в ночное время людям продают алкоголь в этих заведениях, хотя это запрещено. В конце ноября сотрудники мэрии совместно с полицией провели рейд по таким заведениям на улицах Белоконской, Тракторной, Северной, Ново-Ямской, Лескова, Егорова, Красносельском проезде и в других районах города. На некоторое время у ночных заведений стало спокойнее, но сейчас вновь говорят о случаях грабежа и дебоша, причем в центре. Как доложил заместитель начальника городского УВД по охране общественного порядка Надир Беляков, с начала 2023 года полиция получила более 20 таких сигналов, причем большинство правонарушений происходит между 2 и 4 часами ночи и ранним утром.

Полиция в итоге организовала в районе улицы Большой Московской дежурство пешего и автомобильного патрулей в вечернее и ночное время.