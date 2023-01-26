Во Владимирской области многодетные сохранят право на земельные участки даже при потере одного из членов семьи

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Депутаты Законодательного собрания Владимирской области приняли изменения в закон, касающийся регулирования земельных отношений.

Суть изменений касается получения многодетными семьями земельных участков. Как пояснил вице-председатель ЗС Вячеслав Картухин, теперь закон предоставляет право на получение земельного участка многодетным даже если произошел трагический случай, и кто-то из членов семьи погиб. Речь идет как о детях, так и о взрослых. К примеру, об участниках специальной военной операции.

Теперь семьи все равно сохраняют за собой место в очереди на получение участка, а стало быть все равно получат землю.