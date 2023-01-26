В Муроме девушка продала квартиру сестры, воспользовавшись внешним сходством

. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жительница Мурома, выдавая себя за свою родную сестру, воспользовавшись внешним сходством, выступая в качестве собственника квартиры, незаконно завладела документами на недвижимость. После этого она продала принадлежащую сестре однокомнатную квартиру за 600 тысяч рублей.

Свою вину она признала частично, указав, что лишать сестру квартиры не хотела, имела умысел только на хищение денег от ее продажи.

В судебном заседании потерпевшая простила сестру, просила не лишать её свободы, строго не наказывать, поскольку являются близкими родственниками, кроме того, сестра одна воспитывает двоих малолетних детей, находится в тяжелой жизненной ситуации.

Приговором суда женщине дали 3 года условно с испытательным сроком 3 года.