В Муромском районе мужчина с сыновьями организовал производство наркотиков

фото с сайта МВД России

В одной из отдаленных деревень Муромского района отец и его двое взрослых сыновей решили заняться производством наркотиков. В теневом сегменте интернета они нашли рецепт приготовления синтетического наркотика и заказали все необходимое для этого.

«Получив через тайник-закладку оборудование и материалы, злоумышленники наладили производство в хозяйственной постройке на территории домовладения. Готовые наркотики планировали продавать оптом через собственный виртуальный магазин в даркнете. При изготовлении первой же партии зелья они были задержаны полицейскими, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе обыска у подозреваемых изъято спецоборудование и емкость с веществом. Экспертом установлено, что оно содержит в своем составе порядка 10 кг наркотического средства.

Возбуждено уголовное дело. Мужчины заключены под стражу.