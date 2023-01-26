В мэрии Владимира рассказали, как будут выходить из транспортного кризиса

Фото с сайта мэрии

Ситуация с общественным транспортом накаляется. На это обратили внимание на прошедшем горсовете. В частности, депутат Евгений Станчев спросил главу города, какие пути он считает оптимальными для улучшения ситуации.

Дмитрий Наумов сказал, что надо быть реалистами. Субъективные и объективные проблемы в транспортной сфере копились не один год. В этом перечне острая нехватка квалифицированных кадров, особенно водителей и механиков, изношенность подвижного состава, дефицит и дороговизна запасных частей, высокая стоимость новых автобусов и троллейбусов и т.д.

В результате сегодня на городские общественные маршруты выходит, в среднем, около 80% процентов подвижного состава, а этого недостаточно.

Принципы выхода из кризиса Дмитрием Наумовым сформулированы и поддержаны губернатором. Первое - это участие мэрии в программах для получения федеральной поддержки на обновление подвижного состава. Второе - прозрачный тариф на пассажирские перевозки, с учетом инвестиционной составляющей, чтобы перевозчики получили хоть какие-то средства на приобретение новых машин, запчастей и агрегатов, а также на повышение до конкурентного уровня зарплат водителей. Третье - оптимизация городской маршрутной сети. Существующая во Владимире сеть маршрутов общественного транспорта устарела и не соответствует структуре современного города.

Проблемы городских пассажирских перевозок можно решить только комплексно.