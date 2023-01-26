Житель Александрова получил 8 лет колонии за убийство знакомого

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вынесен приговор в отношении 62-летнего жителя Александровского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Установлено, что 9 мая 2021 года мужчина находился в гостях у своего знакомого в деревне Следнево Александровского района, где они вместе выпивали. Произошла ссора, в ходе которой осужденный, используя табурет, ножку от табурета и деревянную палку, нанес приятелю не менее 35 ударов по голове, грудной клетке, в область живота, таза, поясницы, верхних и нижних конечностей.

Мужчина умер на месте от травматического шока, развившегося в результате травмы грудной клетки, сопровождающейся множественными переломами ребер справа с повреждением легкого, сообщает областная прокуратура.

Мужчина вину не признал, однако были представлены неопровержимые и достаточные доказательства, подтверждающие его вину.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.