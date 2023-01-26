Владимирские спасатели помогли многодетной семье, застрявшей на автомобиле в сугробах в лесу

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В ночь на 26 января в 00.53 в региональное управление МЧС поступило сообщение о том, что в лесном массиве в Гусь-Хрустальном районе в сугробах застрял автомобиль. В нём находились 5 человек, в том числе 3 ребёнка.

На место выехало подразделение пожарно-спасательной части №30 города Курлово. По прибытии выяснилось, что семья направлялась из деревни Степаново в деревню Дмитриево, в попытках сократить путь по навигатору поехали через лес, застряли и не могли самостоятельно выбраться. Сотрудники МЧС России на автоцистерне «Урал» вытянули автомобиль из сугроба.

На место выезжала 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает автовладельцев в сложных погодных условиях выбирать безопасный манёвр и стараться избегать незнакомых трасс. В опасной ситуации всегда звоните 101 и 112.