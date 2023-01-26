Во Владимирской области 26 января коронавирус подтвержден у 25 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев в Муромском, по 3 - во Владимире, Ковровском и Гусь-Хрустальном районах, 2 - в Суздальском, по 1 - в Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Меленковском, Вязниковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179102 случая заболевания (49725 сл. в г. Владимире, 19338 сл. в Муромском, 21159 сл. в Ковровском, 6376 сл. в Петушинском, 8633 сл. в Кольчугинском, 10974 сл. в Александровском, 7241 сл. в Юрьев-Польском, 15951 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1982 сл. в г. Радужный, 5834 сл. в Киржачском, 4097 сл. в Камешковском, 3303 сл. в Гороховецком, 4569 сл. в Меленковском, 6053 сл. в Вязниковском, 6224 сл. в Суздальском, 2321 сл. в Селивановском).