Во Владимире подрядчик, занимавшийся капремонтом крыши дома, украл полмиллиона рублей

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратурой города Владимира во время мониторинга состояния законности при проведении капитального ремонта многоквартирных домов выявлен факт хищения денежных средств, принадлежащих ТСН «Куйбышева 42».

Установлено, что в 2021 году руководитель ООО «Про-Фасад» заключил с товариществом собственников недвижимости договор подряда, по условиям которого обязался провести капитальный ремонт кровли дома №42 по ул.Куйбышева во Владимире.

- Создав видимость выполнения таких работ и исполнив их незначительную часть, директор организации-подрядчика путем обмана и злоупотребления доверием завладел денежными средствами, принадлежащими ТСН «Куйбышева 42» в размере более 490 тысяч рублей, - сообщили в областной прокуратуре.

Материалы проверки направлены прокуратурой города в следственные органы. По результатам их рассмотрения, СУ УМВД России по Владимиру возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры города.