В Собинском районе в результате крупного пожара сгорел деревенский жилой дом

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Диспетчерам Собинского пожарно-спасательного гарнизона информация о горящем доме в деревне Вышманово на улице Лесная, 14, поступило в 20.11. На место выехали 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.

На место обнаружилось, что дом горит по всей площади, так как вызов оказался поздним.

Пожарные локализовали и ликвидировали огонь на площади 240 квадратных метров, дом сгорел практически полностью. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.