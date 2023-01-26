Для владимирских школьников проведут бесплатные уроки по финансовой грамотности

иллюстрация предоставлена Банком России

25 января началась весенняя сессия онлайн-уроков Банка России для школьников 8-11 классов, а также для студентов техникумов и колледжей. Подключиться к занятиям можно до 21 апреля всем учебным классом или самостоятельно.

Как рассказали в Отделении Владимир Банка России, школьники и студенты узнают об истории денег, их грамотном использовании, страховании, налогах, будущей пенсии, как распознать кибермошенников и защитить свои права. Также в сессию традиционно включены темы по профориентации.

По словам управляющего владимирским отделением Банка России Надежды Калашниковой, онлайн-уроки хорошо впишутся в учебный процесс, в прошлом году к ним присоединилось 260 школ региона.

Лекторами будут представители мегарегулятора, а также сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка.

По времени занятия будут проходить по будням и продлятся 45 минут. Уточнить расписание, а также подключиться к занятиям можно на сайте проекта.

Закрепить знания, полученные на онлайн-занятиях, поможет проект Банка России «Игры по финансовой грамотности», где есть готовые комплекты тематических игр для школьных уроков или детского лагеря.