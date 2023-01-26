Владимирские судебные приставы разыскивают злостную неплательщицу алиментов

фото предоставлено службой судебных приставов Владимирской области

В Отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира заведено дело о розыске должницы: Давыдовой Екатерины Владимировны, уроженки областного центра.

Женщина разыскивается в связи с уклонением от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Точное местонахождение неизвестно.

В случае наличия информации о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) должницы или о лицах, располагающих информацией о ней, просят сообщить в региональное Управление Федеральной службы судебных приставов по телефонам: (4922) 40-17-04, 33-53-75 (дежурная часть); 8 (4922) 40-17-73 (судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск).