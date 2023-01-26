Владимирцам рассказали об изменении правил начисления детских пособий

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С 1 января установлено Единое пособие семьям с детьми. Оно объединило целый ряд действовавших ранее выплат, в том числе пособия на ребёнка в возрасте до 3 лет и от 3 до 7 лет.

Социальная поддержка предоставляется в ранжированном размере (50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума на ребёнка) с доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом учитывают наличие движимого и недвижимого имущества, вовлечённость родителей в трудоустройство и другое.

Предусмотрены переходные положения для семей, в которых третий и последующий ребёнок родились до 1 января 2023 года. В этом случае получатели могут сделать выбор: оформить ежемесячные выплаты по ранее установленным правилам в отделах социальной защиты населения по месту жительства семьи либо перейти на Единое пособие.

На третьего (последующего) ребёнка, рождённого начиная с 1 января 2023 года, меры социальной поддержки предоставляются Социальным фондом.

В 2022 году выплату на третьего (последующего) ребёнка в регионе получили 8,8 тыс. семей на сумму 1,1 млрд рублей.