В Гороховце прокуратура выявила сайты по продаже снюсов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе мониторинга интернет-пространства надзорным ведомством Гороховецкого района были обнаружены три сайта, предлагающие всем желающим купить снюсы — сосательный табак, который запрещено продавать оптом и в розницу.

На сайтах имелось описание товара и предлагалось сделать заказ, в том числе его могли оформить несовершеннолетние.

В связи с этим прокуратура обратилась в Гороховецкий районный суд с исками, потребовав запретить все три сомнительных сайта.

Суд удовлетворил иски, признав информацию на порталах запрещенной.