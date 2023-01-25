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НовостиПроисшествия25 января 2023 13:48

В Гороховце 17-летний парень задержан за кражи мотоциклов и велосипеда

Молодой человек использовал технику для своих целей
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по факту краж, которые инкриминируют 17-летнему парню из числа жителей райцентра.

По версии следствия, минувшей осенью молодой человек пробирался в гаражи, откуда в первом случае украл мотоцикл, а во втором два мотоцикла и велосипед.

Общая сумма ущерба составила 113 тысяч рублей. Молодого человека задержали сотрудники уголовного розыска. Оказалось, что технику он хранил у себя в сарае и использовал для личных поездок.

Вину молодой человек признал, мотоциклы и велосипед изъяли и вернули законным хозяевам.

Вскоре уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.