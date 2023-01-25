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НовостиПроисшествия25 января 2023 12:58

Во Владимире на улице Мира автобус сбил пешехода

Происшествие случилось днем 25 января в районе остановки Ополье
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: группа "ВКонтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Фото: группа "ВКонтакте" "Подслушано Автомобилистов Владимир"

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях областного центра в 15.00. По сообщениям очевидцев, автобус городского маршрута сбил на пешеходном переходе человека, который от полученных травм скончался.

В Отделе ГИБДД УМВД России по Владимирской области информацию о ДТП с пешеходом подтвердили. По уточненным данным, под автобус "ЛиАЗ" под управлением 61-летнего водителя попала пожилая женщина, когда машина двигалась со стороны улицы Горького. К сожалению, пострадавшая погибла.

По факту случившегося проводится проверка