Во Владимире жильцам аварийного дома увеличили компенсацию на 1 миллион рублей

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, ранее Фрунзенский районный суд частично удовлетворил требования мэрии Владимира касательно принудительного изъятия с выкупом и выплатой компенсации дома №23 «в» по Суздальскому проспекту у его владельцев.

Однако, вопреки жилищному законодательству, в сумму компенсации не была включена сумма за не проведенный в доме капитальный ремонт. Прокуратура посчитала, что в аварийное состояние дом 1958 года постройки пришел именно из-за длительного отсутствия ремонта, что отразилось и на рыночной стоимости жилья и на дальнейшей судьбе жильцов, которых пришлось расселять.

Поэтому на решение Фрунзенского районного суда надзорное ведомство подало апелляцию, которую рассмотрел Владимирский областной суд. После проведенной экспертизы стоимость компенсации за не проведенный капремонт была определена в 1 миллион рублей, именно на эту сумму повысилась и сумма, которую мэрия обязана выплатить жильцам.

Владимирский областной суд изменил решение первой инстанции именно на эту сумму. Решение вступило в законную силу.