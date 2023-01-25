В Гусь-Хрустальном районе сотрудники ГИБДД проверили 12 автобусов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Госавтоинспекции Гусь-Хрустального провели очередной профилактический рейд, в ходе которого уделили внимание автобусам.

В общей сложности за время рейда было проверено 12 машин, причем в четырех случаях были зафиксированы превышения загрязняющих веществ в выбросах от автобусов. По данным фактам были составлены административные протоколы.

Подобные рейды будут продолжены в будущем.