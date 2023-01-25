В Коврове за сбыт подделок осуждена группа самарских фальшивомонетчиков

. Фото: Николай ХИЖНЯК

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, Ковровский городской суд вынес приговор 37-летней жительнице Самарской области, ее 41-летнему сожителю, а также их 21-летнему родственнику из Владимирской области.

Всех троих задержали оперативники полиции Коврова и регионального главка УМВД минувшей зимой на территории Самарской области. Судом установлено, что женщина и ее сожитель купили через интернет семь «липовых» пятитысячных купюр, с которыми приехали во Владимирскую область. Здесь вместе с близким родственником они начали вбрасывать купюры в магазинах, получая сдачу настоящими деньгами.

В общей сложности в магазинах Владимира, Мурома, а также Ковровского и Вязниковского районах им удалось получить 28 тысяч рублей.

С учетом всех обстоятельств суд признал их виновными и приговорил женщину к 4 годам колонии общего режима, а мужчин отправил также в колонию на 2 года 6 месяцев и на 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.