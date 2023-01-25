Депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин обещает опубликовать декларацию о доходах

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин у себя в телеграм-канале сообщил, что 25 января Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов, который вступит в силу с 1 марта. Депутат заявил, что сенсационность закона искусственно нагоняется.

"Согласно тексту документа, в открытом доступе больше не появится персональных данных депутатов. Но само декларирование никто не отменял! Мы все должны будем отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей, в том числе несовершеннолетних детей. Сейчас эту тему вывели чуть ли не в главную новостной повестки. Но сенсация явно надуманная. Несмотря на принятый закон, никто не забрал право депутата опубликовать свою декларацию добровольно. И лично я это сделаю обязательно", написал он в телеграме.

Напомним, что в последнее время данный законопроект вызвал определенный резонанс в обществе. В частности, ряд общественников был недоволен тем, что теперь нельзя будет увидеть в открытом доступе доходы народных избранников. И в общем-то, интересно посмотреть, сколько коллег Алексея Говырина поддержат депутата в его инициативе.