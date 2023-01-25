Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 января 2023 10:26

Владимирскому полицейскому, сломавшего ногу задержанному, дали три года колонии

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото Ленинского районного суда

фото Ленинского районного суда

Осужден полицейский, причинивший задержанному тяжкий вред здоровью.

Судом установлено, что один из сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по Владимиру 14 марта 2021 года задержал местного жителя за мелкое хулиганство, доставив его в опорный пункт полиции. Находясь там, задержанный, будучи недовольным действиями полицейского, стал материться.

Тогда полицейский повалил того на пол и сковал его руки за спиной наручниками. После этого подсудимый стал сгибать ноги потерпевшего, пытаясь свести ноги и руки вместе. Полицейский сломал правую голень потерпевшего.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

При назначении наказания судом учтено аморальное поведение потерпевшего, которое явилось поводом к совершению преступления, а также вызов на место скорой помощи.