Владимирскому полицейскому, сломавшего ногу задержанному, дали три года колонии

фото Ленинского районного суда

Осужден полицейский, причинивший задержанному тяжкий вред здоровью.

Судом установлено, что один из сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по Владимиру 14 марта 2021 года задержал местного жителя за мелкое хулиганство, доставив его в опорный пункт полиции. Находясь там, задержанный, будучи недовольным действиями полицейского, стал материться.

Тогда полицейский повалил того на пол и сковал его руки за спиной наручниками. После этого подсудимый стал сгибать ноги потерпевшего, пытаясь свести ноги и руки вместе. Полицейский сломал правую голень потерпевшего.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.

При назначении наказания судом учтено аморальное поведение потерпевшего, которое явилось поводом к совершению преступления, а также вызов на место скорой помощи.