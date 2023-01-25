Во Владимирской области заключили 100 процентов контрактов на ремонт дорог

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Во Владимирской области к началу 2023 года обеспечена стопроцентная контрактация работ по ремонту дорог, в том числе по нацпроекту. В нормативное состояние планируется привести 138 км дорог. Общий бюджет на дорожный ремонт превысит 2 млрд рублей.

Один из крупных подрядчиков – ГУП «ДСУ-3» – отремонтирует более 56 км покрытия на 18 объектах, в том числе 28 км – в рамках нацпроекта: 6,4 км на автодороге Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский (4 участка), 4 км на автодороге Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма, по 3 км на автодорогах Хохлово – Камешково – Ручей и Кольчугино – Киржач, по 2 км на автодорогах Ундол – Копнино – Жохово и «Колокша – Кольчугино – Александров» – Фетинино, 1,7 км на автодороге М-7 «Волга» – ж/д переезд в г.Петушки, по 1,5 км – на автодорогах Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики, Дубки – Киржач, М-7 «Волга» – Болдино и Малышево – Красная Горбатка (2 участка). Плюс 12 объектов в муниципалитетах и строительство Рпенского проезда.

ООО «ВСК» в рамках нацпроекта отремонтирует порядка 28 км автодорог региона: более 9 км автодороги Касимов – Муром – Нижний Новгород (4 участка в Меленковском районе и 2 участка в Муромском районе), 9 км автодороги Гусь-Хрустальный – Уршельский, 3 км автодороги Гусь-Хрустальный – Лесниково – Купреево в Гусь-Хрустальном районе, 3 км автодороги «Судогда – Чамерево» – Попеленки – пионерлагерь – Смыково в Судогодском районе, порядка 2 км автодороги Муром – Панфилово, более 1 км автодороги Никулино – Воровского – Мошок в Судогодском районе, порядка 1 км автодороги Владимир – Муром – Арзамас в Селивановском районе.

Строительная компания «Трасса» приведёт в нормативное состояние 25,7 км дорог региона на 7 участках в Киржачском и Кольчугинском районах, а строительная компания «Академия интерьера Декор» отремонтирует 27,5 км автодорог на 12 участках в Вязниковском, Гороховецком и Ковровском районах.