В 2022 году во Владимирской области денежные выплаты получили почти 9 тысяч почетных доноров

Фото предоставлено Правительством Владимирской области.

В 2022 году во Владимирской области денежные выплаты получили 8780 Почётных доноров России, сообщает официальный портал Правительства 33 региона.

Во Владимирской области в соответствии с федеральным законодательством производится ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России». В этом году её размер проиндексирован на 5,5 процента и составляет 16578,1 рубля. Согласно законодательству выплата предоставляется в беззаявительном порядке до 1 апреля.

В 2022 году на все выплаты по данной мере социальной поддержки было направлено 139,6 млн рублей.