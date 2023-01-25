Во Владимире подрядчик не выполнил проект благоустройства Загородного парка

Фото: МБУК "Загородный парк"

В ходе состоявшегося 25 января заседания горсовета был рассмотрен ряд вопросов по выделению средств на окончание изготовления проекто-сметных документаций, которые не смогли выполнить недобросовестные подрядчики.

Замглавы горадминистрации Владимира Елена Запруднова уточнила, что остались не выполнены проекты по реконструкции стадиона «Юность», а также хоккейной коробки на улице Белоконской. На их доработку из бюдежта было запрошено 4 миллиона 968 тысяч 900 рублей.

А замглавы горадминистрации Сергей Сысуев рассказал, что аналогичным образом подрядчики не выполнили работы по проектированию благоустройства Загородного парка, на которое теперь требуется 5 миллионов 148 тысяч рублей, и проект дороги в микрорайоне Лунево, на которые необходимо еще более 4 миллионов рублей.

Выделение средств депутаты в итоге одобрили единогласно. Вместе с тем все подрядчики за срывы сроков выплатят штрафы, а в случае со спортивными объектами все-таки работу до конца доведут.