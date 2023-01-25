Фото предоставлено Правительством Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщило у себя в телеграм-канале, что 24 ребенка из Луганской области отдохнут в лагерях Владимирской области. Автобус с ребятами уже направляется во Владимирскую область.

Как сообщили представители "белого дома", находящиеся в Луганской области, приглашение детям сделал лично губернатор 33 региона Александр Авдеев. Дети в возрасте от 7 до 17 лет приедут в наш регион для оздоровления, отдыха и экскурсионной программы. Вместе с ребятами прибудут 19 законных представителей.

Семьи вывезли из 8 населенных пунктов, которые находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и подвергаются обстрелам. По словам чиновников, дети и военные действия несовместимы, поэтому и было решено оградить их от данных проявлений. В каких лагерях будут отдыхать дети, не сообщается.