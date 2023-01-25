В Александровском районе у местного жителя изъяли 13,9 килограмма наркотиков

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Как сообщают Управления МВД и ФСБ России по Владимирской области, в ходе оперативных мероприятий на территории Александровского района был задержан 24-летний молодой человек, который у себя дома организовал нарколабораторию по производству мефедрона.
В декабре минувшего года в ходе обысков у него изъяли оборудование для производства запрещенного вещества, химические реактивы, а также 13,9 килограммов наркотиков.
Как уточнили в отделе информации и общественных связей регионального главка полиции, по факту производства и сбыта наркотиков следователями ОМВД по Александровскому району возбуждено уголовное дело.
Молодой человек находится под стражей.