Во Владимирской области 25 января 2023 года коронавирус выявили у 22 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 января 2023 года лабораторно подтверждено 22 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам: 4 сл. в г.Владимире, 3 сл. в Муромском, 2 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в г. Радужный, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179077 случаев заболевания (49722 сл. в г. Владимире, 19333 сл. в Муромском, 21156 сл. в Ковровском, 6375 сл. в Петушинском, 8632 сл. в Кольчугинском, 10973 сл. в Александровском, 7241 сл. в Юрьев-Польском, 15948 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1981 сл. в г. Радужный, 5833 сл. в Киржачском, 4096 сл. в Камешковском, 3302 сл. в Гороховецком, 4568 сл. в Меленковском, 6052 сл. в Вязниковском, 6222 сл. в Суздальском, 2321 сл. в Селивановском).