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НовостиПроисшествия25 января 2023 7:01

В Струнино ликвидирован крупный пожар в производственном здании

ЧП случилось вечером 24 января на улице Островского, 7
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в18.20 диспетчеры пожарной охраны приняли сигнал о пожаре в ангаре деревообработки в городе Струнино Александровского района.

На место ЧП прибыли 20 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К тому моменту внутри ангара наблюдалось задымление. Два звена газодымозащитников направились на разведку и тушение и вскоре локализовали пламя, не дав ему разойтись по всему зданию. Пожар был потушен на площади 300 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.