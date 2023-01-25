Рост тарифов ЖКХ ускорил инфляцию во Владимирской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Годовая инфляция во Владимирской области снова растет. Основной вклад в рост цен внесла индексация тарифов ЖКХ, размер которой по большинству коммунальных услуг в нашем регионе был выше, чем в ЦФО и России в целом. Проинфляционнным фактором в декабре стал также рост транспортных тарифов. Удорожание запчастей для ремонта автопарка привело к увеличению цен на проезд в такси.

При этом инфляция на продовольственном рынке во Владимирской области снизилась до 12,7%. Замедлился рост цен на молоко и молочные продукты, сливочное масло. В области также перестали расти цены на макароны и рис, подешевела гречка. Снизилась и непровольственная инфляция (до 15%). В этой сфере замедление роста цен на автомобили, шины, мебель произошло, в основном, из-за сдержанной потребительской активности.

«Банк России прогнозирует рост экономики с середины 2023 года и снижение инфляции до 4% в 2024 году. Экономика перейдет к росту по мере дальнейшей подстройки процессов производства и логистики к новым условиям. Инфляция снизится в 2023 году до 5-7%, а в 2024 году – до 4%», — отметила Надежда Калашникова, управляющий владимирским отделением Банка России.