Во Владимире в Добром ввели карантин по бешенству

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 23 января ввел карантин по бешенству в Добром. Поводом для этого стало выявление бешеного животного в доме №198 по улице Добросельской.

Этот дом назван в указе губернатора эпизоотическим очагом бешенства. И теперь здесь запрещено лечить животных, ввозить и вывозить их с территории дома. Более того, круг с радиусом в полтора километра признан неблагополучным по бешенство. Это достаточно внушительная территория, которая охватывает достаточно большую часть микрорайона Доброе - от Суздальского проспекта и до выезда из города в сторону Оргтруда.

На данной территории в течение 179 дней запрещено проведение ярмарок и выставок животных, их вывоз (разве что на убой). Также диких животных будут отлавливать.