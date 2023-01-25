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НовостиОбщество25 января 2023 6:46

Во Владимире в Добром ввели карантин по бешенству

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 23 января ввел карантин по бешенству в Добром. Поводом для этого стало выявление бешеного животного в доме №198 по улице Добросельской.

Этот дом назван в указе губернатора эпизоотическим очагом бешенства. И теперь здесь запрещено лечить животных, ввозить и вывозить их с территории дома. Более того, круг с радиусом в полтора километра признан неблагополучным по бешенство. Это достаточно внушительная территория, которая охватывает достаточно большую часть микрорайона Доброе - от Суздальского проспекта и до выезда из города в сторону Оргтруда.

На данной территории в течение 179 дней запрещено проведение ярмарок и выставок животных, их вывоз (разве что на убой). Также диких животных будут отлавливать.