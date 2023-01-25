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НовостиОбщество25 января 2023 6:40

Росгвардейцев Владимирской области наградили медалями «За Отвагу»

Наград удостоились двое сотрудников ведомства
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, глава регионального ведомства генерал-майор Андрей Медведев вручил государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе специальной военной операции по защите мирного населения Донбаса.

Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга медаль «За Отвагу» получили старшина и подполковник, чьи имена пока не называются.

Также руководитель регионального Управления Росгвардии поблагодарил бойцов за героические профессиональные действия и пожелал дальнейших успехов в службе.

Всего в 2022 году к наградам были представлены 26 военнослужащих ВНГ региона.