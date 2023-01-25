В Меленковском районе 79-летний хозяин дома пострадал во время пожара

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 18.42 диспетчерам пожарной охраны поступил сигнал о горящем доме в деревне Городищи на улице Центральная, 11.

К месту ЧП выехали 18 сотрудников Меленковского пожарно-спасательного гарнизона на четырех пожарных машинах.

К моменту приезда расчетов дом горел открытым пламенем по всей площади, вызов оказался поздним. При этом огонь угрожал перекинуться на соседний жилой дом.

В результате пожарным удалось отстоять соседние строения, локализовать и ликвидировать пожар на площади 270 квадратных метров. Погибших нет, но 79-летний хозяин сгоревшего дома надышался дымом и получил отравление, его госпитализировали.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.