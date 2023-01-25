Во Владимирской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ среди подростков и взрослых превышен на 74 процента

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За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 8857 человек с признаками ОРВИ, среди них 3976 детей. Превышение эпидпорога зарегистрировано по совокупному населению на 16,6% и в возрастной группе 15 лет и старше - на 74,6%. Снижение на 4,3% произошло среди детей 0-2 лет.

Во Владимире зарегистрировано 3196 обращений в лечебные учреждения, среди них 1652 ребёнка. Зарегистрировано превышение недельного эпидпорога по совокупному населению на 8,7% и в возрастной группе 15 лет и старше на 69,9%. Заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Александровском районе, Гусь-Хрустальном районе, Владимире, Юрьев-Польском районе, Кольчугинском районе и Радужном..

На прошедшей неделе было проведено 277 исследований. Среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остаётся А(H1N1)2009, который составляет 30% от всех положительных находок. Грипп В составляет 20% всех находок. Из числа респираторных вирусов не гриппозной этиологии лидерство остается за РС-вирусами, также выделяются баковирусы и аденовирусы.