Во Владимирской области многодетные семьи вместо путевок получат сертификаты

Фото Галины Аверьяновой

24 января Министерством проведено рабочее совещание с отделами социальной защиты населения по организации отдыха многодетных и малоимущих семей Владимирской области.

С 2023 года взамен путевок вводятся сертификаты номиналом не более 35 тысяч рублей каждому члену семьи. Это позволит семьям самостоятельно определить для себя желаемое место, время и условия отдыха в любом регионе России с гарантированной скидкой в размере сертификата.

Право на получение сертификата имеют: многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях до достижения ими возраста 23 лет; а также малоимущие семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума.

В 2023 году этой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться около 3500 человек.

Обращаться с заявлением на предоставление сертификата можно в отделы социальной защиты населения по месту жительства круглогодично. Адреса и контактные телефоны указаны на сайте Министерства социальной защиты населения.