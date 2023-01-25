Гвардейскому скверу в Юрьевце нашли новое место

фото с сайта мэрии

Прошлой весной жителям Юрьевца пообещали новый сквер в районе домов 11 и 13 на улице Гвардейской. Однако при более детальной проработке проекта эксперты пришли к выводу, что место для нового сквера выбрано с нарушениями. В частности, именно здесь уже проложены или согласованы сети водо- и газоснабжения высокого давления. А в охранных зонах никаких основательных детских и спортивных городков не построишь: запрещено по закону.

Мэр Дмитрий Наумов встретился с жителями. Договорились, что скверу быть, и вместе рассмотрели возможные варианты. Управление архитектуры и строительства и управление ЖКХ подобрало для сквера муниципальный земельный участок в шаговой доступности от первоначального места – в районе дома 17 на ул. Гвардейской.

Просторный участок позволяет разместить необходимую инфраструктуру: детский и спортивный городки, сцену для проведения массовых мероприятий, места для спокойного отдыха горожан старшего возраста, уличную библиотеку, велодорожки, а также обособленную площадку для выгула собак.

Жители поддержали новый вариант размещения сквера. Дмитрий Наумов поручил в течение двух месяцев подготовить для сквера новое проектное решение.