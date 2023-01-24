В Петушинском районе семья не может съехать из дома 1902 года постройки

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Петушинского района провела проверку по обращению местных жителей, которые являются опекунами троих детей.

Проверкой установлено, что семья живет в поселке Городищи в квартире по договору социального найма. Сам дом построили и заселили еще в царские времена — в 1902 году, и с тех пор там ни разу не проводили капитальный ремонт.

Специализированная организация дала заключение, что квартира семейства больше не пригодна для проживания, и как место жительства использоваться не может. Однако администрация поселка с такими выводами не согласилась и отказала хозяйке в новой квартире.

По результатам проверки, с целью защиты несовершеннолетних детей, прокуратура направила в Петушинский районный суд исковое заявление, потребовав от администрации Городищ устранить нарушения.

Иск находится на рассмотрении.