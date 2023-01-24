В Муроме задержан уличный грабитель, напавший на пенсионерку

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в тот день в полицию обратилась 64-летняя муромлянка, которая рассказала, что на улице Московской на нее напал неизвестный мужчина, который выхватил из ее рук женскую сумку с кошельком и банковскими картами. В кошельке находилось 5000 рублей.

Схватив сумку, неизвестный сбежал, но телефон остался лежать у женщины в кармане, так что звонок в полицию был совершен очень быстро, и подозреваемого задержали по «горячим следам».

Правда, к моменту задержания 31-летний местный житель, подозреваемый в совершении грабежа, деньги успел потратить, а вот саму сумку у него изъяли. Мужчина сознался в преступлении.

По данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», на время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.