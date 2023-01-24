В Кольчугино обвиняемого в трех убийствах признали невменяемым

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Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела по факту убийства двух и более лиц, возбужденное на 43-летнего жителя Кольчугинского района.

По версии следствия, днем 1 марта он пришел в гости к знакомому и его матери, которых начал избивать строительными принадлежностями, отчего те скончались.

В тот же день кольчугинец явился к другому знакомому, и не менее восьми раз ударил его кувалдой, отчего мужчина тоже скончался.

Экспертная комиссия признала 43-летнего обвиняемого невменяемым, представляющим повышенную опасность для себя и окружающих. В связи с этим следователь вынес постановление о применении к нему принудительных мер медицинского характера, с которым уголовное дело направили во Владимирский областной суд.