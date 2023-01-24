Владимирские боксёры привезли 18 медалей с первенства ЦФО

фото регионального Министерства физкультуры и спорта

В подмосковном Королёве состоялось первенство Центрального федерального округа по боксу среди девочек 13-14 лет, девушек 15-16 лет, юниорок 17-18 лет, юниорок 19 - 22 лет и юниоров 19-22 лет.

В соревнованиях приняло участие около трёхсот спортсменов из 17 регионов центра России. Боксёры, занявшие 1-2 места на первенстве федерального округа, получают право выступать на первенстве России.

Владимирские спортсмены завоевали 18 наград турнира, в том числе четыре золотых и пять серебряных. Вот имена наших победителей и призёров:

– девочки 12-13 лет: 1 место – Елена Щербакова (40 кг); 2 место – Вера Левина (64 кг); 2 место – Полина Мартынова (51 кг); 3 место – Анастасия Парфёнова (48 кг);

– девушки 15-16 лет: 1 место – Алевтина Калиныч (66 кг); 1 место – Эльвира Таймасханова (48 кг); 2 место – Анастасия Сердюкова (52 кг); 3 место – Диана Андреева (50 кг); 3 место – Ульяна Братухина (60 кг); 3 место –Злата Гладышева (54 кг);

– юниорки 17-18 лет: 1 место – Дарья Новинская (63 кг); 2 место – Анастасия Малова (75 кг); 2 место –Анастасия Строкина (54 кг); 3 место – Ирина Константинова (60 кг); 3 место – Ксения Ксенофонтова (54 кг); 3 место – Виктория Мастерова (57 кг);

– юниоры 19-22 лет: 3 место – Умар Жантаев (75 кг); 3 место – Егор Уразбаев (54 кг).