В Муроме мужчина дважды нападал с ножом на собственную супругу

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Муромский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который обвинялся в умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Судом установлено, что в ночь на 27 марта минувшего года муромлянин и его жена поссорились в ходе употребления спиртного. Мужчина схватил нож и ударил жену в правое бедро, повредив артерию, что привело к острой кровопотере и смертельному исходу.

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы патологоанатом обнаружил на теле женщины резаные раны на руках и предплечьях.

Следствие и суд установили, что с 22 по 25 марта муж также бил жену ножом в ходе распития спиртного, однако тогда вред был причинен легкий.

Суд признал муромлянина виновным и приговорил его к 6 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.