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НовостиПроисшествия24 января 2023 11:41

Во Владимире микроавтобус вылетел в кювет с моста через Клязьму

Авария случилась рано утром 24 января
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около шести часов утра на Судогодском шоссе водитель микроавтобуса, следовавший в сторону микрорайона Коммунар, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло с проезжей части.

После этого микроавтобус ударился в столб, пробил ограждение и оказался в кювете. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил. В Госавтоинспекции уточняют обстоятельства случившегося.