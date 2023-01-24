Во Владимире микроавтобус вылетел в кювет с моста через Клязьму

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, около шести часов утра на Судогодском шоссе водитель микроавтобуса, следовавший в сторону микрорайона Коммунар, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло с проезжей части.

После этого микроавтобус ударился в столб, пробил ограждение и оказался в кювете. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил. В Госавтоинспекции уточняют обстоятельства случившегося.