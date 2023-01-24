В Судогодском районе появится этнокультурный туристический комплекс

фото Правительства Владимирской области

В этом году в Судогодском районе будет реализован инвестиционный проект по строительству туристического комплекса «Ильинский острог».

Туристическая база подобна музеям деревянного зодчества в Суздале и Костроме, но с ожившими персонажами минувшей эпохи, с работающими мельницей, пивоварней, погребом-ледником, трапезной, подворьем, ярмаркой, печами в избах.

Как сообщил инвестор Денис Кувшинов, проживание в туркомплексе – это тематический тур с ролевым участием в жизни острога – с приготовлением еды в печи, ремесленными мастер-классами, сном на полатях или сеновале.

Основная часть базы отдыха в окрестностях деревни Тимофеевской, на берегу Коняевского водохранилища, уже построена. Объём инвестиций – 150 млн рублей. Проект позволит создать в Судогодском районе более 30 рабочих мест.

Открытие первой очереди базы отдыха намечено на осень этого года, затем реализация проекта продолжится.