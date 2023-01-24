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НовостиОбщество24 января 2023 11:06

В Киржачском районе за кресло главы администрации поборются два кандидата

Всего документы подали 17 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
исполняющий обязанности главы администрации Сергей Будкин. Фото со страницы администрации Киржачского района

исполняющий обязанности главы администрации Сергей Будкин. Фото со страницы администрации Киржачского района

23 января прошло заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы администрации Киржачского района. Документы подали 17 претендентов, сообщает Зебра-тв.

Однако до следующего этапа допустили только двоих: исполняющего обязанности главы администрации Сергея Будкина и начальника экономического управления райадминистрации Надежду Попову.

26 января они представят конкурсной комиссии свое видение дальнейшего развития Киржачского района и ответят на вопросы на знание законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе.